Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно, как в Татарстане подготовились к Курбан-байраму

В Татарстане для Курбан-байрама подготовили 15 тысяч животных
PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель начальника главного управления ветеринарии кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин заявил, что в Татарстане к Курбан-байраму подготовили примерно 15 тысяч овец. Это число оказалось на 2 тысячи больше прошлогоднего. Его слова передал «БИЗНЕС Online».

По словам Мотыгуллина, в 2025 году всего в республике были перенесены в жертву 12 946 животных. При этом 6 438 из них оказались в Казани.

Он подчеркнул, что после самого праздника, который пройдет на 64 официальных площадках по всей республике, с территорий будут вывезены десятки тонн биологических отходов. Все они окажутся направлены на завод «Сария», расположенный в Елабуге.

В 2026 году Курбан-байрам начался 27 мая в 03:15 с проповеди в мечетях Казани. В этот же день на Кремлевской набережной с 13:00 пройдет «Курбан-фест», в рамках которого будут организованы мастер-классы, ярмарка, лектории, а также программа для детей.

Ранее премьер Армении поздравил Азербайджан с Курбан-байрамом впервые в истории отношений.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!