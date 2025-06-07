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Пашинян впервые в истории отношений поздравил Азербайджан с Курбан-байрамом

Впервые в истории Армении Пашинян поздравил Азербайджан с Курбан-байрамом
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Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Впервые в истории Армении премьер-министр страны Никол Пашинян поздравил Азербайджан с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха в арабской традиции). Об этом Пашинян написал в социальной сети X.

«Желаю мира и процветания нашим странам и народам», — написал Пашинян, обращаясь к правительству и народу Азербайджана.

В марте 2025 года Армения и Азербайджан достигли договоренности о подписании мирного соглашения. Документ, включающий 17 статей, фиксирует взаимное признание границ и территориальной целостности друг друга. На основе этих договоренностей стороны приступили к процессу демаркации границы, восстановлению дипломатических отношений, а также приняли обязательство не размещать на этих территориях вооруженные силы третьих государств. Помимо этого, стороны согласились отозвать иски из международных инстанций и отказаться от пересмотра спорных вопросов, возникших до заключения соглашения.

Курбан-байрам — один из важнейших праздников в исламе. Мусульмане всего мира отмечают праздник на протяжении нескольких дней — в арабских странах не менее пяти дней, в других странах не менее трех дней. В эти три дня мусульмане совершают молитвы, посещают родных и раздают милостыню.

В первый день традиционно совершаются жертвоприношения — подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее заместитель муфтия заявил о надежде на появление новых мечетей в Москве.

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