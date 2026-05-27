Россия планирует наладить торговое сотрудничество с новой страной

Россия планирует расширять партнерство со странами в сфере торговли – в частности, Москва рассматривает возможность договориться об особом торговом режиме с Тунисом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в беседе с RT.

Он напомнил, что в данный момент запущен переговорный процесс по особому торговому режиму с Индией. Аналогичные договоренности планируется заключить с африканской страной.

«Очень серьёзно изучаем возможность заключения аналогичного договора с Тунисом», — подчеркнул Панкин.

К перспективным для сотрудничества направлениям он отнёс также азиатские и латиноамериканские страны.

Напомним, также замминистра сообщил, что объём внутренней торговли в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос вдвое с 2014 года. Он пояснил, что большую роль в этом сыграло беспошлинное перемещение товаров и единое таможенное пространство.

Ранее Путин ратифицировал договорённости о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.