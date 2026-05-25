Путин ратифицировал договоренности о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны», — говорится в нем.

Соглашение было подписано 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге.

Как заявлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин, договор позволит российскому бизнесу получить льготные условия доступа на рынок Индонезии — четвертой по численности населения страны в мире, а также возможность расширить свое торговое присутствие в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

За последние пять лет товарооборот РФ с Индонезией увеличился в 1,3 раза, отмечал министр.

