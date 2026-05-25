Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин ратифицировал договоренности о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

Путин подписал закон о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией
Евгений Паулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны», — говорится в нем.

Соглашение было подписано 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге.

Как заявлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин, договор позволит российскому бизнесу получить льготные условия доступа на рынок Индонезии — четвертой по численности населения страны в мире, а также возможность расширить свое торговое присутствие в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

За последние пять лет товарооборот РФ с Индонезией увеличился в 1,3 раза, отмечал министр.

Ранее посол заявил о готовности России сотрудничать с Индонезией на космическом направлении.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!