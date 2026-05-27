Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

МИД РФ сообщил о двукратном росте торговли в ЕАЭС

Замглавы МИД Панкин: с 2014 года объем торговли в ЕАЭС вырос вдвое
Владислав Воднев/РИА Новости

Объем внутренней торговли в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос вдвое с 2014 года. Большую роль в этом сыграло беспошлинное перемещение товаров, сообщил в беседе с RT замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Благодаря единому таможенному пространству и обеспечению беспошлинного перемещения товаров в его рамках, объём взаимной торговли внутри ЕАЭС с 2014 года увеличился в два раза», — заявил замминистра, подчеркнув, что это очень серьезный показатель.

Панкин также сообщил, что рост экспорта в неэнергетическом секторе с 2021 года превысил 20%.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Соответствующее соглашение было подписано еще в декабре 2025 года. В Минэкономики отмечали, что это позволит российскому бизнесу получить льготные условия доступа на рынок Индонезии, а также возможность расширить свое торговое присутствие в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В правительстве России ранее объяснили смысл отказа Пашиняна от поездки на саммит ЕАЭС.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!