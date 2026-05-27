МИД РФ сообщил о двукратном росте торговли в ЕАЭС

Замглавы МИД Панкин: с 2014 года объем торговли в ЕАЭС вырос вдвое

Объем внутренней торговли в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос вдвое с 2014 года. Большую роль в этом сыграло беспошлинное перемещение товаров, сообщил в беседе с RT замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Благодаря единому таможенному пространству и обеспечению беспошлинного перемещения товаров в его рамках, объём взаимной торговли внутри ЕАЭС с 2014 года увеличился в два раза», — заявил замминистра, подчеркнув, что это очень серьезный показатель.

Панкин также сообщил, что рост экспорта в неэнергетическом секторе с 2021 года превысил 20%.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Соответствующее соглашение было подписано еще в декабре 2025 года. В Минэкономики отмечали, что это позволит российскому бизнесу получить льготные условия доступа на рынок Индонезии, а также возможность расширить свое торговое присутствие в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

