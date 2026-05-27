Россиян предупредили о серьезной опасности попытки быть продуктивным 24/7

Нейропсихолог Колобова: попытка быть продуктивным 24/7 приведет к апатии
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Попытка быть продуктивным 24/7 может привести к выгоранию, поскольку такая нагрузка потребует качественного восстановления, а не просто сна. Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог Светлана Колобова.

«Накопление нейромедиатора аденозина – так называемого нейромедиатора усталости – приводит к тому, что, если мозгу не давать отдыхать каждые 90–120 минут, аденозин блокирует рецепторы дофамина и люди перестают чувствовать радость от работы», – пояснила она.

По ее словам, при хроническом недосыпе также снижается активность префронтальной коры, поэтому люди начинают застревать в рутине. Со временем такой режим приведет к тревожности, проблемам со сном, фрустрации, психосоматике – тикам, экземе, синдрому раздраженного кишечника. В результате у работника может начаться апатия вместе с провалами в памяти и желанием все бросить.

В связи с этим Колобова порекомендовала обязательно внедрить в распорядок дня окна отдыха: 25 минут работы, 5 минут отрыва от экрана.

Заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова до этого говорила, что весна является нестабильным временем года из-за переменчивости погоды, поэтому люди могут впадать в апатию, а также становиться негармоничными и ранимыми.

