Психолог объяснила, что скрывается за апатией подростка

Апатия у подростка, когда он ничем не интересуется, может сигнализировать о перегрузке, эмоциональном неблагополучии, возрастном кризисе или напряженных отношениях со взрослыми. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат педагогических наук, декан факультета педагогики Университета «Синергия» Анна Шатравкина.

По ее словам, насторожить такое состояние должно в случае, если оно продолжается в течение нескольких недель.

«В подростковом возрасте снижение интереса к привычным занятиям нередко связано с поиском идентичности и повышенной чувствительностью к оценке, а не с «плохим воспитанием». Чрезмерное количество уроков, кружков и репетиторов может приводить к эмоциональному выгоранию, когда психика фактически отключает интерес как защитную реакцию», — отметила Шатравкина.

Она отметила, что для помощи ребенку важно поговорить с ним и выстроить беседу на основе наблюдений, а не обвинений. Так, вместо оценочных фраз «ты только в телефоне» эксперт советует использовать формулировки: «Я заметил, что ты перестал ходить в секцию, мне важно понять, с чем это связано». По ее словам, важно также избегать сравнения с другими сверстниками и демонстрировать собственный интерес к жизни.

Психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский до этого говорил, что подростковый возраст часто сопровождается резкими изменениями в поведении: замкнутость, раздражительность, протест, смена интересов и круга общения. В этой ситуации родителям бывает сложно понять, где проходит граница между нормальным этапом взросления и возможным употреблением психоактивных веществ.

