Стало известно, почему весной россияне впадают в апатию

Врач Чиркова: россияне впадают в апатию весной из-за нестабильной погоды
Весна является нестабильным временем года из-за переменчивости погоды, поэтому люди могут впадать в апатию, а также становиться негармоничными и ранимыми. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова.

По ее словам, обостряться могут уже существующие проблемы. Так, например, у человека со слабым желудком может появиться гастрит, с неустойчивой психикой — апатия. При этом врач призвала не путать сезонную хандру с настоящей депрессией. Последняя является серьезным заболеванием и требует вмешательства психиатра, подчеркнула она.

«Не надо бояться психиатров, они лечат неврозы и многие другие состояния. Никто вас на учет не поставит. В нашем теле есть четыре главных «нейромедиатора радости» (серотонин, окситоцин, дофамин, эндорфины) и гормон стресса кортизол. Проблема в том, что кортизол живет в организме долго, а радость — быстротечна», — объяснила Чиркова.

Для помощи организму в это время она посоветовала наладить сон, включать в рацион питания больше овощей и зелени, гулять на солнце, проводить гаджетовый детокс и чаще общаться с близкими.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова до этого говорила, что в весенний рацион важно включать раннюю зелень, цитрусовые и некоторые овощи. По ее словам, в этот период люди часто сталкиваются со снижением уровня энергии. Это может происходить на фоне легкого дефицита витамина D, железа, витаминов группы B и магния, поэтому стоит потреблять определенные продукты.

