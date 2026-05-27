Диетолог дала советы для борьбы с лишним весом

Врач Соломатина: режим сна важен для борьбы с лишним весом
Для борьбы с лишним весом важно наладить режим сна, больше двигаться в течение дня и постараться снизить стресс. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, если это не помогает, стоит обратиться к врачу и узнать, нет ли в организме дефицита витаминов и минералов. Кроме того, важно проверить сахар, инсулин, функцию печени, ферменты, скрытую депрессию.

Эксперт отметила, что при отсутствии положительных результатов и в этом случае помочь могут психотерапия и препараты, которые продлевают чувство сытости, но под наблюдением специалиста.

«При этом человек может похудеть в любом возрасте. Но с возрастом активность этого процесса все равно снижается: начинают болеть колени, появляется одышка, ухудшается метаболизм после 35 лет, идет гормональная перестройка», – отметила Соломатина.

Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова до этого говорила, что похудеть можно и без голодовок, сохранив полноценные приемы пищи. Главная цель, по ее словам, — не просто сбросить вес, а выстроить энергетический баланс с помощью продуктов, богатых полезными микроэлементами.

Ранее россиянам назвали лучший продукт для разгрузочного дня.

 
