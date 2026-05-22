Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам назвали лучший продукт для разгрузочного дня

Диетолог Королева: арбуз поможет похудеть на два килограмма за два дня
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Арбуз является прекрасным продуктом для разгрузочных дней. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Полтора килограмма мякоти качественного арбуза можно поделить на шесть приемов в течение дня. И рассасывая кусочек за кусочком, получить хороший результат по снижению веса, если мы при этом не будем использовать никакие другие продукты», — сказала специалист.

При этом нужно выпивать достаточное количество жидкости — около 2,5 литра, чтобы не случилось обезвоживания. Арбуз следует рассматривать именно как продукт, а не источник питья, добавила она.

Недавно международная команда ученых пришла к выводу, что арбуз может быть полезен не только как летний десерт, но и как продукт для поддержки сердечно-сосудистой системы.

Ранее эксперт назвала главные риски при покупке ранних арбузов.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!