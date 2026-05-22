Россиянам назвали лучший продукт для разгрузочного дня

Диетолог Королева: арбуз поможет похудеть на два килограмма за два дня

Арбуз является прекрасным продуктом для разгрузочных дней. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Полтора килограмма мякоти качественного арбуза можно поделить на шесть приемов в течение дня. И рассасывая кусочек за кусочком, получить хороший результат по снижению веса, если мы при этом не будем использовать никакие другие продукты», — сказала специалист.

При этом нужно выпивать достаточное количество жидкости — около 2,5 литра, чтобы не случилось обезвоживания. Арбуз следует рассматривать именно как продукт, а не источник питья, добавила она.

Недавно международная команда ученых пришла к выводу, что арбуз может быть полезен не только как летний десерт, но и как продукт для поддержки сердечно-сосудистой системы.

Ранее эксперт назвала главные риски при покупке ранних арбузов.