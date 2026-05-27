Врач назвал причины вспышки сифилиса и гонореи в Европе

Всплеск заболеваемости сифилисом и гонореей в Европе связан с культурной деградацией, несоблюдением базовых требований гигиены и неконтролируемой иммиграцией. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт в сфере международного здравоохранения и врач с многолетним опытом работы за границей Александр Шамарин.

По его словам, пренебрежительное отношение к средствами контрацепции, а также нормализация проституции и культуры «свободной любви» создают условия для ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в европейских странах.

До этого стало известно, что в Европе зафиксировали рекордные показатели заболеваемости гонореей и сифилисом. Издание Politico приводит следующие цифры: за 2024 год в странах Евросоюза (ЕС) было зарегистрировано более 106 тыс. случаев гонореи, что на 31% больше, чем в 2022 году, и более чем на 300% больше, чем в 2014 году.

Что касается сифилиса, то за 2023 год в 29 европейских странах зафиксировали свыше 40 тыс. подтвержденных случаев сифилиса. Это на 13% больше, чем в 2022 году, и в два раза больше, чем в 2014 год.

