В Европе побит рекорд по заболеваемости сифилисом

Эксперты зафиксировали в Европе рекордные показатели заболеваемости гонореей и сифилисом. Об этом сообщает издание Politico.

По данным источника издания, в европейских странах фиксируется резкий рост числа инфекций, передающихся половым путем. За 2024 год в странах Евросоюза было зарегистрировано более 106 тыс. случаев гонореи, что на 31% больше, чем в 2022 году, и более чем на 300% больше, чем в 2014 году.

За 2023 год в 29 европейских странах зафиксировали свыше 40 тыс. подтвержденных случаев сифилиса. Это на 13% больше, чем в 2022 году, и в два раза больше, чем в 2014 году. Эксперты отмечают и возросшие случаи передачи сифилиса от матери ребенку во время беременности и родов.

Самый высокий уровень заболеваемости среди женщин фиксируется в возрастной группе от 20 до 24 лет. У мужчин самый высокий уровень заболеваемости фиксируют в возрастной группе от 25 до 34 лет.

В феврале сообщалось, что в России произошел резкий рост заболеваемости сифилисом на фоне общего снижения распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

