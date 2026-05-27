Дачникам дали советы, которые помогут защитить огород от резкого похолодания

Садовод Воронова: иммуностимулирующий раствор защитит огород от похолодания
Раствор иммуностимулирующего препарата поможет защитить культуры в огороде от резкого похолодания, которое может способствовать падению иммунитета практически у всех растений. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, наибольшую опасность такая смена погоды представлять для помидоров, баклажанов, огурцов и кабачков. Она уточнила, что в саду растения не пострадают даже в случае снега, поэтому укрывать ягодные кустарники и плодовые деревья не стоит.

«Ни жимолость, ни ранняя смородина не сбросят завязи. И даже виноград, который обычно самый теплолюбивый, следует укрывать только при условии, что температура понизится до минус 3. <...> При этом на уличную грядку с огурцами и кабачками, если они уже взошли, стоит поставить дуги и натянуть сверху укрывной материал», – посоветовала Воронова.

Синоптик, метеоролог Александр Шувалов до этого говорил, что в Москве на этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода, а самый холодный день на неделе придется на 29 мая. По его словам, в этот день столбик термометра не поднимется выше 10-12 градусов, а ночью температура составит от 5 до 8 градусов тепла. Шувалов добавил, что на неделе погода будет носить скорее осенний характер — практически каждый день будут идти дожди, но они не будут носить затяжной характер.

