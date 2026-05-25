Синоптик предупредил о самом холодном дне в Москве на этой неделе

Синоптик Шувалов: самая низкая температура в Москве ожидается 29 мая
В Москве на этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода, а самый холодный день на неделе придется на 29 мая, рассказал «Известиям» синоптик, метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, в этот день столбик термометра не поднимется выше 10-12 градусов, а ночью температура составит от 5 до 8 градусов тепла. Шувалов добавил, что на неделе погода будет носить скорее осенний характер — практически каждый день будут идти дожди, но они не будут носить затяжной характер.

Наиболее сильные порывы ветра предполагаются в понедельник и вторник, когда скорость ветра будет достигать 12-15 м/с.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также предупредил, что на неделе в Московском регионе высока вероятность выпадения снега.

По его словам, такая ситуация может сложиться в некоторых районах области, в которых на фоне общего похолодания возможны небольшие снежные осадки. Синоптик отметил, что снег будет смешиваться с дождем и быстро таять, не достигая земли.

