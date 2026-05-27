Синоптик раскрыла, какая часть России до сих пор покрыта снегом

Снежный покров до сих пор сохраняется примерно на четверти территории России. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, снег продолжает лежать на Новой Земле, на Северном Урале, в Красноярском крае, на севере Якутии. Высота снежного покрова в этих районах достигает от 30 до 73 сантиметров.

Синоптик отметила, что снег также сохраняется в южной части Таймыра, на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, в Магаданской и Читинской областях, Забайкальском крае, а также в некоторых районах Иркутской области и Бурятии.

Большие сугробы фиксируются на Чукотке — местами до полуметра, хотя снежный покров там распределен неравномерно и в отдельных районах составляет всего около одного сантиметра, сказала Макарова.

Что касается Камчатки, то там высота сугробов достигает 74 сантиметров. При этом в ряде районов полуострова сохраняется высокая пожарная опасность, добавила собеседница агентства.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сказал, что в последние дни мая в столичном регионе высока вероятность выпадения снега. Однако, по его словам, снег будет смешиваться с дождем и быстро таять, не достигая земли.

