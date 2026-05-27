Пару россиян могут выдворить из Таиланда за неоплаченные счета в местных кафе

Туристам из России грозит депортация за обман тайских предпринимателей. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, пара приходила в точку и заказывала блюда из меню. Когда приходило время платить, мужчина и женщина делали вид, что не знают языка и не понимают, чего от них хотят. Таким образом они обманули десятки точек.

Как рассказал владелец одного из ресторанов, когда пришло время оплачивать чек на 1000 бат (2200 рублей), россияне якобы не догадались, чего от них хотят.

«За такие развлечения халявщикам светит арест с последующим отдыхом в миграционной тюрьме плюс чёрный список на 99 лет», – сообщается в публикации.

До этого в Таиланде местный житель намеренно пытался попасть в тюрьму. Он полагал, что жизнь в местах лишения свободы лучше, чем та, которую он вел на воле.

Мужчина пришел в ювелирный магазин и спросил у сотрудников, арестуют ли его, если он украдет что-то. Получив утвердительный ответ, он взял кольцо и попытался скрыться, но его схватили полицейские.

Ранее жительница Петербурга отсудила у ресторана компенсацию за пролитое вино.

 
