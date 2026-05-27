В двух российских аэропортах отменили ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара (Пашковский) и Волгограда отменили временные ограничения на полеты. Об этом рассказала пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в ведомстве.

26 мая из аэропорта Архангельска эвакуировали пассажиров и персонал, территорию оцепили. На месте работали кинологи и полиция. Рейсы отложили на 30 минут и более.

В этот же день в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России с 8:00 по 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ведомстве отметили, что цели были ликвидированы над территориями Белгородской области, республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее молдавская компания перепутала Казань и Санкт-Петербург.