Молдавская компания перепутала Казань и Санкт-Петербург

Молдавский лоукостер FlyOne прорекламировал перелет в Казань фотографией Казанского собора, который находится в Санкт-Петербурге. На это обратило внимание издание «Подъем», предположив, что дизайнер задействовал нейросеть.

На баннере, размещенном на главной странице международной группы FlyOne, изображен не город Казань, а собор на Невском проспекте.

Рейсы между столицей Татарстана и Ташкентом начали выполняться в апреле 2026 года. Их осуществляет узбекская дочерняя компания FlyOne Asia, входящая в международную группу FlyOne. Головная авиакомпания FlyOne базируется в Кишиневе и основана в 2015 году. Узбекская «дочка» запустила регулярные рейсы из Ташкента в Москву, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды, Самару и Новосибирск.

Казанский собор назван в честь Казанской иконы Божией Матери — чудотворного образа, обретенного в Казани в 1579 году. Согласно документам 1727 года, вдова царя Иоанна V Прасковья Феодоровна по повелению Петра I заказала список с нее и привезла в Петербург. Ее перенесли в храм в 1811 году за день до его освящения Казанский собор также дал название Казанской площади, Казанской улице, Казанскому острову в дельте Невы и Казанскому мосту.

Ранее в Курске чиновника наказали за рекламу службы по контракту с солдатом ВСУ.