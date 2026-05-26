Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Синоптик рассказала, когда москвичей ждет идеальная погода

Синоптик Позднякова: в начале июня в Москве нормализуется погода
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Дожди и порывистый ветер продолжатся в Москве и регионе вплоть до конца месяца, рассказала «Газете.Ru» синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, дожди прекратятся и температура придет в норму в первых числах июня.

«В лучшем случае меньше дождя будет в первых числах июня. Потому что практически вся последняя неделя мая с дождями, они, правда, будут иметь локальный характер. Они будут, но не везде — то в одном, то в другом месте. Ну вот сейчас в Дмитрове даже гроза отмечалась, ливневой дождь, а где-то и осадков нет. Сегодня будет последний день очень ветреной погоды, и, наверное, этот будет самым ветреным в мае», — отметила специалист.

На этой неделе четверг и пятница будут наиболее холодными, рассказала Позднякова.

«Что касается температурного режима, во всяком случае, до конца месяца температура воздуха остается ниже климатической нормы. Наиболее холодные дни — четверг и пятница, когда аномалия температуры будет порядка +6, +8 градусов. Для мая это холодная погода. Повышение температуры уже следует ждать только в первых числах июня, но пока что расчеты показывают, что до нормы температура воздуха повысится только где-то в конце первой пятидневки июня. То есть тогда, когда днем можно ожидать температуру комфортную +20, +22 градуса», — заключила она.

Ранее москвичей предупредили о сильном порывистом ветре.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!