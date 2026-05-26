В Амурской области почти месяц ищут женщину, которая ушла из дома с пятью детьми

В Амурской области 33-летняя женщина пропала вместе со своими детьми. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, россиянка из Благовещенска ушла из квартиры вместе с пятью детьми в возрасте от двух до семи лет и пропала. В последний раз ее видели 30 апреля текущего года, но близкие обратились в полицию только сейчас.

«Женщина может находиться в любом населенном пункте региона», – сообщается в публикации.

По данным Baza, о произошедшем стало известно после того, как старший ребенок перестал ходить в школу. От работников школы об этом узнали представители ПДН, после чего полицейские стали выяснять обстоятельства произошедшего.

Сотрудники МВД якобы смогли дозвониться до женщины, но та не стала рассказывать, где находится.

Известно, что только трое и пятерых зарегистрированы официально. Еще двоих, как утверждают местные жители, она родила дома.

