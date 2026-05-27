Третьего погибшего извлекли из-под завалов на месте пожара в Липецке

Спасатели извлекли третьего погибшего из-под завалов на месте взрыва и пожара в частном доме в Липецке. Об этом сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

«Погибло три человека, в том числе один ребенок», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, пожар полностью ликвидирован. Специалисты завершили работы по разбору конструкций. Причину пожара должны установить дознаватели МЧС.

До этого глава региона Игорь Артамонов рассказал, в результате сильного пожара на улице Баумана в Липецке произошло обрушение частного жилого дома. Региональная прокуратура предупредила, что под обломками находятся люди.

Глава региона пояснил, что пожар начался после резкого хлопка, после чего здание частично обрушилось, а огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили и надворные постройки.

Артамонов также прокомментировал информацию в соцсетях, по которой сообщалось, что пожар произошел якобы из-за падения БПЛА. Он отметил, что «эта информация не соответствует действительности».

