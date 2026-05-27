Инфекционист назвал главную опасность норовируса

Главная опасность норовируса заключается в мгновенном обезвоживании организма и высокой заразности. Об этом рассказал РИА Новости профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

«Опасность норовируса состоит в молниеносном обезвоживании, часто симптомы настолько сильные, что за 6-8 часов можно потерять 5-10% веса тела. Последствия могут быть печальными: судороги, потеря сознания, почечная недостаточность и даже летальный исход», — объяснил эксперт.

По словам Шахмарданова, заразность норовируса крайне высокая. Так, больной выделяет вирус за два дня до первых симптомов и до двух недель после выздоровления, у отдельных людей — до месяца.

Как сообщил профессор, инкубационный период составляет от 12 до 48 часов. При этом заболевание, как правило, начинается резко, часто ночью или под утро, со внезапной тошноты, рвоты, диареи и температуры.

Шахмарданов уточнил, что антисептики не помогут против норовируса, так как данный вирус имеет белковую оболочку, которая не разрушается от воздействия спирта. Для профилактики, добавил эксперт, понадобятся мыло и вода или хлорсодержащие растворы. Обрабатывать нужно дверные ручки, смесители, крышку туалета, выключатели, столы, пульты, гаджеты и поверхности.

26 мая региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что причиной массового отравления учеников Красноярского кадетского корпуса имени Лебедя стал норовирус — его выявили у сотрудницы пищеблока.

Заражение произошло через еду: готовые блюда были инфицированы во время разделения на порции. Всего к врачам обратились 35 учащихся, болезнь протекала в легкой и средней форме. У некоторых пациентов подтвердился норовирус.

Ранее инфекционист предупредила, чем можно заразиться от общей посуды в офисе.