Инфекционист предупредила, чем можно заразиться от общей посуды в офисе

Обычная кружка в офисе, которую коллега просто сполоснул водой, или вечно мокрая губка в раковине могут скрывать на себе возбудителей гепатита А, герпеса и даже сальмонеллеза. Патогены крайне живучи в условиях тесного коллектива, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Степанова.

Через общую посуду в офисе передаются практически все заболевания, имеющие контактно-бытовой путь распространения. Список патогенов, которые могут поджидать вас на ободке плохо вымытого стакана, впечатляет своей широтой: от классических простуд до серьезных системных вирусов.

Екатерина Степанова выделяет три основные группы угроз:

  1. Кишечные инфекции: норовирусы, ротавирусы и энтеровирусы. Сюда же относится сальмонеллез и вирусный гепатит А.
  2. Респираторные инфекции: вирусы гриппа и ОРВИ легко оседают на поверхностях при кашле или разговоре рядом с открытыми полками для посуды.
  3. Герпетические инфекции: помимо привычного герпеса 1-го типа («простуды на губах»), через общие предметы могут передаваться цитомегаловирус (ЦМВ) и вирус Эпштейна — Барр.

Многие полагают, что риск заражения существует только при использовании откровенно грязной посуды. На самом деле инфекционный процесс запускается гораздо проще. Эксперт называет несколько критических факторов, которые превращают офисную кухню в рассадник бактерий.

Самая распространенная ошибка — это привычка «сполоснуть и поставить». «Попил водичку и поставил стакан на место — так делать нельзя», — подчеркивает врач. Без использования моющих средств на поверхности остается невидимая пленка из слюны и микроорганизмов.

Другой скрытый враг — микротрещины на посуде. В них забиваются остатки пищи и патогены, которые практически невозможно вымыть вручную. Но настоящим лидером по опасности являются общие губки. Пористая структура и постоянная влажность делают их идеальным инкубатором для бактерий. Используя такую губку, вы не очищаете чашку, а, напротив, «заселяете» ее микробами, оставшимися от предыдущих пользователей.

Чтобы минимизировать риски в офисе, не нужно превращаться в затворника или фанатично протирать все вокруг антисептиком. Правила гигиены должны быть простыми и действенными.

«Главный способ защитить себя — использование личной посуды, к которой не прикасается никто другой. Это золотой стандарт офисного этикета», — отмечает Екатерина Степанова.

Базовый набор правил для сотрудника:

— мойте руки с мылом. Делать это нужно не только после улицы или туалета, но и непосредственно перед едой;
— всегда мойте посуду перед использованием. До вас её могли вымыть некачественно или не мыть вовсе;
— используйте моющее средство. Обычная холодная вода не убивает большинство вирусов и бактерий;
— следите за чистотой поверхностей. Обработка столов и дверных ручек в зоне кухни значительно снижает микробную нагрузку.

При этом врач предостерегает от крайностей: «Точно не нужно полностью избегать общения с коллегами или переходить исключительно на одноразовую посуду — это избыточные меры».

Существуют периоды, когда к вопросам гигиены в офисе нужно относиться с удвоенным вниманием. Прежде всего, это сезоны эпидемий (грипп, коронавирусная инфекция), когда концентрация вирусов в воздухе и на поверхностях возрастает. В такие моменты лучше соблюдать социальную дистанцию даже во время обеденного перерыва.

Особая ответственность лежит на тех, кто уже перенес болезнь: «Если кто-то из коллег недавно переболел кишечной инфекцией, он может оставаться источником и выделителем патогенов еще в течение нескольких недель», — предупреждает инфекционист.

Если вы заметили у коллеги явные симптомы недомогания, будет правильным деликатно попросить его временно не пользоваться общей кухней и обратиться за медицинской помощью. Это не проявление грубости, а мера по сохранению работоспособности всего коллектива.

Для поддержания здоровья в коллективе важно, чтобы правила гигиены были общими для всех. Индивидуальная ответственность каждого сотрудника — это фундамент, на котором строится эпидемиологическое благополучие офиса.

Использование личной кружки, отказ от общих губок и ответственное отношение к симптомам болезни — вот те простые шаги, которые помогут избежать массовых больничных. Как резюмирует врач-инфекционист Екатерина Степанова, чистота рук и посуды — это не просто бытовая привычка, а реальная защита от инфекций, способных надолго выбить человека из рабочего ритма.

