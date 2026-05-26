Назван источник массового отравления кадетов в Красноярске

Причиной массового отравления учеников Красноярского кадетского корпуса имени Лебедя стал норовирус — его выявили у сотрудницы пищеблока, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Заражение произошло через еду: готовые блюда были инфицированы во время разделения на порции. Всего к врачам обратились 35 учащихся, болезнь протекала в легкой и средней форме. У некоторых пациентов подтвердился норовирус.

В середине мая сообщалось о 33 заболевших с подозрением на острую кишечную инфекцию. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, все дети полностью здоровы. С начала расследования и вплоть до летних каникул кадетский корпус перевели на дистанционное обучение.

Это не единственный подобный случай в России в этом году. В феврале в петербургской школе № 39 Невского района из семи случаев острой кишечной инфекции у троих заболевших тоже нашли норовирус.

В апреле 2026 года в Муроме Владимирской области вспышку кишечной инфекции связали с водой — тогда родники в городе закрыли до конца паводков.

Ранее классы калужской школы ушли на карантин из-за массового отравления.