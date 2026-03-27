Автомобильный аукцион Carprice арестован

Тверской суд Москвы изъял в доход государства платформу Carprice, а также активы владельца «Ланита» Филиппа Генса и совладельца «Айтеко» Шамиля Шакирова, сообщает газета «Ведомости».

В рамках процесса против Александра Галицкого и корпорации «Алмаз кэпитал партнерс», обвиненных в экстремистской деятельности, суд изъял в доход государства не только имущество инвестора. Решением Тверского районного суда от 23 марта государству переданы платформа Carprice, а также акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову (в организациях, не указанных судом).

Суд установил, что эти организации служили для финансирования Галицкого и запрещенной экстремистской структуры «Алмаз кэпитал партнерс». Также были изъяты доли в семи компаниях, оформленные на третьих лиц, рассказали очевидцы оглашения приговора.

«По отношению к третьим лицам суд фактически применил меры ответственности в отсутствие заявленных к ним требований и без привлечения их к участию в деле», – подтвердила «Ведомостям» адвокат Галицкого Кира Корума.

Собеседники «Ведомостей» уточнили, что решение суда подлежит немедленному исполнению. После вступления его в силу появится основание для внесения Галицкого и американского фонда в перечень запрещенных в России организаций. Сейчас инвестору уже запрещен выезд за границу.

