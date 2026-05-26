ГД прекратила полномочия Лантратовой из-за назначения на пост омбудсмена

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Яны Лантратовой («Справедливая Россия») в связи с ее назначением на должность уполномоченного по права человека в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту постановления, полномочия депутата предлагается досрочно прекратить на основании ее письменного заявления.

Назначение и освобождение уполномоченного по правам человека в РФ осуществляются Государственной думой. Кандидатов могут выдвигать президент, Совет Федерации, депутаты и думские фракции, а омбудсмен считается назначенным при голосовании большинством от общего числа депутатов ГД.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Татьяна Москалькова уходит с поста уполномоченного по правам человека в России, который она занимала в течение 10 лет.

