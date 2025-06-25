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В России может появиться должность военного омбудсмена

В России предложили учредить должность военного омбудсмена для поддержки бойцов
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Станислав Красильников/РИА Новости

В России предложили учредить должность военного омбудсмена для эффективной поддержки военнослужащих. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов во время круглого стола в нижней палате, передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее предложение от граждан поступило в возглавляемый Кузнецовым Координационный штаб помощи военнослужащим и их семьям. В общей сложности штаб получил 27 тыс. обращений, рассказал парламентарий.

По словам Кузнецова, статистика говорит о том, что нужно провести системные преобразования, чтобы более эффективного устранять и предотвращать нарушения социальных прав бойцов.

Помимо прочего, россияне попросило законодателей рассмотреть вопрос о создании федерального органа исполнительной власти или министерства, агентства, которому были бы переданы компетенции по всем вопросам социальной поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий, а также членов их семей. Таким образом, министерство обороны сможет сфокусироваться на функциях, которые связаны с обороной государства и обороноспособности, добавил Кузнецов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал бесплатное переобучение для бойцов СВО.

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