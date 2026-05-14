Татьяна Москалькова уходит с поста уполномоченного по правам человека в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

«... Татьяна Николаевна... 10 лет возглавляла этот важный правозащитный институт. И мы говорим ей слова благодарности, многое сделано для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы этого института», — отметил Володин, после чего в зале заседаний раздались аплодисменты.

По его словам, благодаря Москальковой и бывшему уполномоченному по правам человека, ныне председателю ЦИК Элле Памфиловой омбудсмены сейчас занимаются вопросами прав человека, а не политическими.

Как уточняет ТАСС, 14 мая депутаты рассмотрят три кандидатуры на пост нового омбудсмена: это член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев, первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев, а также председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Срок полномочий омбудсмена Татьяны Москальковой истек в апреле этого года. Она занимала этот пост с 2016 года. 22 апреля 2021 года ее переизбрали на эту должность. Известно, что ее кандидатуру в свое время также выдвинула фракция «Справедливая Россия».

