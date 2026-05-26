Война США и Израиля против Ирана
В Колумбии рассказали, чем США выгодны обвинения против Кастро

Сенатор Лопес: США хотят сделать Кубу более уязвимой обвинениями против Кастро
Обвинения в отношении экс-лидера Кубы Рауля Кастро нужны США для того, чтобы сделать латиноамериканское государство уязвимым для внешнего вмешательства. Об этом заявила колумбийский сенатор Клара Лопес в беседе с РИА Новости.

«Обвинения в адрес Кастро являются частью политики, изложенной в стратегическом документе по национальной безопасности, подписанном президентом (США Дональдом — ред.) Трампом, который представляет доктрину Монро. Это может привести к любым интервенциям», — сказала она.

20 мая США выдвинули обвинение против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро. Речь идет об инциденте 30-летней давности, связанном с американскими самолетами. В 1996 году кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие организации кубинских эмигрантов. В тот день три самолета организации Brothers to the Rescue — оппозиционной властям Кубы — вошли в воздушное пространство острова и местные военные сбили два воздушных судна из трех.

Власти Кубы сочли обвинения США подлым и позорным актом политической провокации, основанном на нечестной манипуляции инцидентом. Они подчеркнули,что самолеты Brothers to the Rescue неоднократно нарушали воздушное пространство Кубы, несмотря на официальные предупреждения Гаваны, поэтому действия Кубы были актом законной самообороны. Кроме того, власти США не обладают легитимностью и юрисдикцией для выдвижения обвинения против Кастро.

Ранее сообщалось о сценариях военного вторжения США на Кубу.

 
