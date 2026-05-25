Юная петербурженка лишила свою семью 13 млн рублей, оставив мошенникам ключи под ковриком

Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге 16-летняя девушка поверила мошенникам и лишила свою семью 13 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что несовершеннолетней позвонили неизвестные — они запугали девушку уголовным делом за оформление доверенности на гражданина Украины. Аферисты убедили ее оставить ключи от квартиры под ковриком у входной двери перед тем, как она с матерью отправится на дачу. Это злоумышленники обосновали «сканированием» наличных денег, которое в их отсутствие якобы проведут спецслужбы.

После этого сообщник преступников проник в жилище, вскрыл находившийся там сейф и украл более 13 млн рублей. Мать обманутой девушки обнаружила пропажу и обратилась в полицию 23 мая.

Правоохранители по подозрению в причастности к преступлению задержали 18-летнего иногороднего студента. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее московская пенсионерка поверила в уголовное дело и отдала мошенникам 20,8 млн рублей.

 
