Бледанс нашла способ отдыхать без отпуска

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что из‑за загруженности давно не может выделить время на полноценный отпуск. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Бледанс отметила, что нашла способ решить эту проблему: она совмещает работу с отдыхом. В качестве примера артистка привела недавний гастрольный тур в Киров, где она выступила со спектаклем «Особенности национальной женитьбы».

«И все это время мы гуляли по городу, наслаждались приятной компанией, занимались любимой работой. <...> Словом, я научилась отдыхать даже во время рабочих поездок. И вроде как уже и отпуск особо не нужен», — сказала она.

В конце апреля Бледанс рассказывала в интервью mk.ru, что ее сердце сейчас занято. Она отмечала, что сын уже знаком с новым избранником. Звезда также не исключила возможность свадьбы.

Своего первенца звезда родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет.

Бледанс также была замужем за продюсером Александром Семиным, 1 апреля 2012 года у них родился мальчик Семен с синдромом Дауна, а в 2017 году супруги развелись.

