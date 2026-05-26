В Египте экстренно отменили все морские экскурсии из-за акул

В Египте экстренно отменили все морские экскурсии после того, как туристы заметили акул в нескольких метрах от побережья. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Сообщается, что акул заметили на курортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. Одна из российских туристок увидела хищника во время купания в буйковой зоне. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя покинуть воду.

Администрация закрыла порты и причалы, а также приостановила все морские экскурсии на три дня якобы из-за сильного ветра. Однако туристы уверена, что истинная причина — акулы.

Неделю назад сообщалось, что в Египте начали отлавливать акул в туристических зонах, поскольку число хищников существенно выросло с начала сезона. Тогда появилась информация, что акула приплыла в туристический район Эль-Кусейр, где отдыхают россияне.

В начале мая сообщалось, что испанец Борха Гарсия Соуса лишился ноги после нападения акулы на Мальдивах. Отмечается, что он стал жертвой халатности туроператора.

Ранее на Ямайке акула откусила 16-летнему подростку голову.