В Египте начали отлов акул в туристических зонах

SHOT: число акул резко выросло с открытием сезона в Египте
В Египте начали отлавливать акул в туристических зонах — число хищников существенно выросло с начала сезона. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Акул стали чаще замечать у берегов Хургады и Шарм-эш-Шейха из-за косяков рыб, которые находятся на мелководье. По требованиям властей теперь в штате каждого отеля обязательно должен быть квалифицированный спасатель, а вдоль береговой линии организовано дежурство моторных лодок. От персонала требуют владеть навыками оказания первой помощи», — говорится в посте.

Кроме того, по данным канала, на днях акула приплыла в туристический район Эль-Кусейр, где отдыхают россияне. Там на время закрыли пляжи, чтобы поймать и расправиться с двухметровой хищницей. Власти заявили, что это необходимо, поскольку до этого там же весь день плавала тигровая акула, которая не покинула эту область самостоятельно. Такие меры возмутили туристов, так как ранее акул ловили и отпускали вдали от берега.

Ранее в Австралии подводный охотник не выжил после встречи с акулой.

 
