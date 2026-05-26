Стало известно, сколько депутатов поддержали закон об аресте имущества релокантов

Государственная Дума единогласно приняла закон об аресте имущества россиян, которые уехали из страны и совершили административные правонарушения против интересов России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

За законопроект проголосовали 384 человека, воздержавшихся и голосовавших против не было.

Авторами документа, внесенного на рассмотрение в октябре 2024 года, стали Госсовет Татарстана и бывший депутат Айрат Фаррахов. В первом чтении законопроект приняли в мае 2025 года.

Согласно пояснительной записке, с началом специальной военной операции участились случаи публичных действий граждан России за границей, направленных против конституционного строя и безопасности РФ. В окончательной версии закона перечень правонарушений включает дискредитацию Вооруженных сил России, призывы к антироссийским санкциям, пропаганду нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплату штрафа за подобные деяния.

Документ также предусматривает арест имущества привлекаемых к ответственности лиц, включая деньги на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Если человек находится за границей и его невозможно уведомить, суд обязан назначить защитника. В случае прекращения дела расходы на защитника возмещаются из федерального бюджета.

