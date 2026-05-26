Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно, сколько депутатов поддержали закон об аресте имущества релокантов

Закон об аресте имущества релокантов поддержали 384 депутата
Telegram-канал SHOT

Государственная Дума единогласно приняла закон об аресте имущества россиян, которые уехали из страны и совершили административные правонарушения против интересов России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

За законопроект проголосовали 384 человека, воздержавшихся и голосовавших против не было.

Авторами документа, внесенного на рассмотрение в октябре 2024 года, стали Госсовет Татарстана и бывший депутат Айрат Фаррахов. В первом чтении законопроект приняли в мае 2025 года.

Согласно пояснительной записке, с началом специальной военной операции участились случаи публичных действий граждан России за границей, направленных против конституционного строя и безопасности РФ. В окончательной версии закона перечень правонарушений включает дискредитацию Вооруженных сил России, призывы к антироссийским санкциям, пропаганду нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплату штрафа за подобные деяния.

Документ также предусматривает арест имущества привлекаемых к ответственности лиц, включая деньги на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Если человек находится за границей и его невозможно уведомить, суд обязан назначить защитника. В случае прекращения дела расходы на защитника возмещаются из федерального бюджета.

Ранее Госдума одобрила запрет на депортацию служащих в ВС России иностранцев.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!