Госдума одобрила запрет на депортацию служащих в ВС России иностранцев

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который вводит запрет на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для ранее проходивших её участников боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе предлагается не исполнять все принятые с 24 февраля 2022 года решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, об отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе российских войск. Согласно законопроекту, все эти решения прекратят свое действие.

Уточняется, что если закон будет принят Госдумой и подписан президентом РФ, то он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

В марте этого года депутаты во втором и третьем, окончательном чтении приняли закон о запрете на административное выдворение иностранцев, проходящих службу в ВС РФ. В соответствии с новыми положениями, если санкция статьи предусматривает административное выдворение, нарушителям будет назначаться штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Кроме того, за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях для таких лиц может быть установлен запрет на посещение мест проведения мероприятий на срок от одного года до семи лет.

Ранее в Госдуме заявили, что контрактники-иностранцы должны получить гражданство РФ.

 
