Россиянам назвали летний продукт, влияющий на мужскую репродуктивность

Арбуз благотворно влияет на мужское здоровье, благодаря содержанию антиоксидантов и большого количества витаминов. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Он имеет в составе ликопин, который помогает работе сердечно-сосудистой системы, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания и тромбообразования. Также там есть витамины группы B и C, что обязательно должно быть в нашем рационе», — отметила эксперт.

Кроме того, ликопин контролирует репродуктивность мужского населения и положительно на нее влияет, добавила она.

До этого Королева рассказала, кому не стоит есть арбузы.

По ее словам, летнее лакомство противопоказано людям с мочекаменной болезнью и проблемами с сахаром. Кроме того, не стоит покупать ягоду в мае и начале июня, поскольку ее качество вызывает сомнения.

