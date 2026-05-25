Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Диетолог рассказала, кому не стоит есть арбузы

Диетолог Королева: арбузы противопоказаны людям с мочекаменной болезнью
Виталий Тимкив/РИА Новости

Несмотря на внушительный набор полезных свойств, арбуз имеет и темную сторону. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Врачи предупреждают, что арбуз может стать спусковым крючком для почечной колики или опасного скачка сахара. Причем самые большие риски подстерегают тех, кто не знает о своих скрытых болезнях», — сказала эксперт.

Арбузы противопоказаны людям с мочекаменной болезнью и проблемами с сахаром. Кроме того, не стоит покупать ягоду в мае и начале июня, поскольку ее качество вызывает сомнения, добавила она.

До этого Королева говорила, что арбуз является прекрасным продуктом для разгрузочных дней. Она посоветовала полтора килограмма мякоти поделить на шесть приемов в течение дня.

При этом, по ее словам, нужно выпивать достаточное количество жидкости — около 2,5 литра, чтобы не случилось обезвоживания.

Ранее россиянам рассказали, какие экзотические фрукты можно купить за 100-200 рублей.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!