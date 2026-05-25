Диетолог рассказала, кому не стоит есть арбузы

Несмотря на внушительный набор полезных свойств, арбуз имеет и темную сторону. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Врачи предупреждают, что арбуз может стать спусковым крючком для почечной колики или опасного скачка сахара. Причем самые большие риски подстерегают тех, кто не знает о своих скрытых болезнях», — сказала эксперт.

Арбузы противопоказаны людям с мочекаменной болезнью и проблемами с сахаром. Кроме того, не стоит покупать ягоду в мае и начале июня, поскольку ее качество вызывает сомнения, добавила она.

До этого Королева говорила, что арбуз является прекрасным продуктом для разгрузочных дней. Она посоветовала полтора килограмма мякоти поделить на шесть приемов в течение дня.

При этом, по ее словам, нужно выпивать достаточное количество жидкости — около 2,5 литра, чтобы не случилось обезвоживания.

Ранее россиянам рассказали, какие экзотические фрукты можно купить за 100-200 рублей.