Ветеринар объяснил, как действовать, если питомца укусила змея за городом

Ветеринар Ципленков: хозяевам животных стоит иметь противозмеиную аптечку
Лучшая помощь питомцу при укусе змеи — немедленная доставка его в ветклинику. Однако, если это случилось на даче, находящейся в нескольких часах езды от города, придется действовать своими силами. Для этого необходимо под рукой иметь специальную аптечку, сообщил в беседе с «Радио 1» ветеринар Евгений Ципленков.

«В ней должны быть мощнейшие противовоспалительные препараты, антигистаминные и адреналин. Дексаметазон, адреналин — против отеков и аллергии. Если вы оказались в лесу или на отдаленной даче, тянуть время нельзя. Нужно действовать немедленно, пока яд не распространился по организму», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что весной яд у гадюк концентрированный, поскольку копился всю зиму. Он крайне опасен.

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская до этого предупреждала, что помимо змей, опасность для питомцев могут представлять жалящие насекомые, такие как шершни и осы. Они могут спровоцировать аллергическую реакцию. Эксперт посоветовала заранее узнать у ветеринара лекарство и его дозировку, чтобы предотвратить негативные последствия.

