Ветеринар перечислила правила оказания первой помощи питомцам на даче

Ветеринар Земская: при перегреве питомца нужно охладить в области живота

Во время отдыха на даче домашним животным может потребоваться медицинская помощь. Хозяевам важно знать правила оказания первой помощи, а также адрес и режим работы ближайших ветеринарных клиник. Об этом в беседе с «Москвой 24» предупредила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

«Иногда владелец может полностью помочь животному самостоятельно. Например, если имеется небольшой порез подушечки лапы, бывает достаточно промыть рану чистой водой и сделать нетугую повязку со стерильной салфеткой. Обрабатывать йодом или спиртом рану не стоит, иначе можно повредить нежную кожу», — объяснила специалист.

Хозяин также может самостоятельно помочь питомцу при незначительном перегреве. В такой ситуации необходимо перенести животное в тень, дать ему прохладную воду и приложить в области живота или подмышечных впадин что-то холодно. При этом важно избегать ледяных предметов, чтобы не спровоцировать резкий спазм сосудов.

Однако эксперт предупредила, что если питомца укусила змея, важно немедленно доставить его ветеринарную клинику. Самостоятельно владелец может лишь замедлить кровоток, чтобы яд не начал распространяться по всему телу. Для этого следует приложить к месту укуса что-либо холодно и постараться обездвижить животное.

Помимо этого, в случае, если питомец съел опасные химикаты на огороде, необходимо как можно быстрее доставить его в ветклинику. Попытки спровоцировать только усугубят ситуацию, поскольку вещество может обжечь пищевод и ротовую полость.

Ветеринар также напомнила, что укус ос или шершней могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Следует заранее узнать у специалиста лекарство и его дозировку, которое поможет предотвратить негативные последствия. Самостоятельно применять какие-либо препараты опасно.

