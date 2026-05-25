Ветеринар назвал главное отличие гадюки от других змей

Ветеринар Зорин: зигзагообразная полоса на спине отличает гадюку от других змей

Люди часто путают между собой ужа, гадюку и безногую ящерицу — веретеницу. При этом у каждой из этих рептилий есть четкие отличительные признаки. О них в беседе с РИАМО рассказал ветеринарный врач Михаил Зорин.

«Начнем с главного визуального маркера гадюки — зигзагообразная полоса вдоль всей спины, вертикальный зрачок, треугольная голова, четко отграниченная от шеи. Гадюка короткая, плотная, движется медленно. Укус опасен, требует немедленной медицинской помощи», — отметил специалист.

Что касается ужа, его легко опознать по двум желтым или оранжевым пятнам по бокам головы. Зрачок у змеи круглый, голова плавно переходит в шею, тело стройное. Он абсолютно безвреден, продолжил Зорин.

Распознать веретеницу тоже не сложно: у нее есть веки, и она моргает, чего змеи не делают. Движения у безногой ящерицы — жесткие, неплавные. Этот вид, по словам эксперта, занесен в региональные Красные книги, питается слизнями и вредителями, принося огромную пользу.

Главное правило при встрече с любым из этих существ — не трогать и не приближаться, заключил он.

Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь до этого объяснила, что важно сделать в первые 10 минут после укуса змеи.

Она посоветовала сразу отойти от змеи минимум на пять метров. Затем стоит попытаться сфотографировать ее на расстоянии — это поможет врачам подобрать правильную сыворотку. После — важно смыть остатки яда с кожи мыльным раствором и наложить стерильную давящую повязку (не тугую). Место укуса при этом тереть нельзя.

