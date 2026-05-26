Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Правоохранители задержали вологодского экс-чиновника

Экс-замгубернатора Вологодской области задержали по делу о криминальной схеме
Правительство Вологодской области

Экс-замгубернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали по делу о криминальной схеме в похоронном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Экс-замгубернатора Вологодской области задержан по делу о криминальной схеме в похоронном бизнесе.

По информации журналистов, Иноземцев проработал в областной администрации всего полгода, и в течение этого срока занимался вопросами похоронных служб. В конце ноября прошлого года он был уволен по собственному желанию. Однако после того, как у силовиков возникли подозрения о его возможной причастности к «похоронному делу», бывший чиновник оказался в поле зрения правоохранителей — в итоге его задержали и допросили.

Следствие полагает, что начиная с 2021 года диспетчеры службы «112» за вознаграждение от одной до трех тысяч рублей за смену незаконно передавали 31-летнему предпринимателю Сергею Толстикову, который оказывает ритуальные услуги, данные об умерших.

В ноябре прошлого года Иноземцев стал участником конфликта в одном из отелей Санкт-Петербурга. Он попытался разнять драку, но в итоге оказался вовлечен в нее.

Филимонов в своем Telegram-канале уточнял, что Иноземцев вмешался в потасовку, стремясь предотвратить нападение на одного из посетителей. По словам Филимонова, чиновник находился в городе с семьей, так как его ребенок участвовал в соревнованиях. Семья остановилась в отеле, и вечером супруги спустились в лобби-бар, где и произошел инцидент. По уточненной информации, в баре могла иметь место провокация, а Иноземцев вступился за человека, подвергшегося нападению.

Ранее в Петербурге главу фирмы задержали за незаконный вывод за рубеж 49 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!