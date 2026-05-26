Правоохранители задержали вологодского экс-чиновника

Экс-замгубернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали по делу о криминальной схеме в похоронном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, Иноземцев проработал в областной администрации всего полгода, и в течение этого срока занимался вопросами похоронных служб. В конце ноября прошлого года он был уволен по собственному желанию. Однако после того, как у силовиков возникли подозрения о его возможной причастности к «похоронному делу», бывший чиновник оказался в поле зрения правоохранителей — в итоге его задержали и допросили.

Следствие полагает, что начиная с 2021 года диспетчеры службы «112» за вознаграждение от одной до трех тысяч рублей за смену незаконно передавали 31-летнему предпринимателю Сергею Толстикову, который оказывает ритуальные услуги, данные об умерших.

В ноябре прошлого года Иноземцев стал участником конфликта в одном из отелей Санкт-Петербурга. Он попытался разнять драку, но в итоге оказался вовлечен в нее.

Филимонов в своем Telegram-канале уточнял, что Иноземцев вмешался в потасовку, стремясь предотвратить нападение на одного из посетителей. По словам Филимонова, чиновник находился в городе с семьей, так как его ребенок участвовал в соревнованиях. Семья остановилась в отеле, и вечером супруги спустились в лобби-бар, где и произошел инцидент. По уточненной информации, в баре могла иметь место провокация, а Иноземцев вступился за человека, подвергшегося нападению.

