Главу фирмы задержали за незаконный вывод 49 млн рублей за рубеж, это попало на видео

В Петербурге главу фирмы задержали за незаконный вывод за рубеж 49 млн рублей

В Петербурге 37-летнего главу фирмы задержали за незаконный вывод за рубеж десятков миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК возбудили еще в марте — правоохранители выяснили, что мужчина, действуя в составе ОПГ, подготавливал фальшивые документы и переводил деньги за рубеж на счета нерезидентов. Общий объем незаконных операций составил почти 49 млн рублей.

Силовики 21 марта провели задержание мужчины — весь процесс сняли на видео. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сейчас правоохранители устанавливают личности других причастных к преступной схеме и дополнительные эпизоды.

