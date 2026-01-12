В Киеве школьник напал с ножом на учительницу и одноклассника

В одной из школ Киева ученик пришел на занятия с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Об этом сообщила столичная полиция.

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило на экстренный номер 102 утром 12 января, около 8:45. Предварительно установлено, что один из школьников нанес удары холодным оружием педагогу и другому ученику.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нападавшего задержали, на месте работают сотрудники полиции. В ведомстве уточнили, что обстоятельства инцидента выясняются, дополнительная информация будет предоставлена позже.

До этого житель Белгорода пожаловался губернатору региона, что ученик одной из городских школ угрожал другому ученику ножом. По информации источника Go 31, после того как родители узнали о произошедшем, они обратились в администрацию школы, но во встрече с руководством им отказали «в очень грубой форме».

Более того, директор школы по телефону сказала, что «все разбирательства произведены» и она не обязана ничего сообщать, после этого разговор оборвался, рассказали родители. Замминистра образования региона Андрей Мухартов пообещал, что в произошедшем разберутся.

Ранее суд в Туве арестовал подростка, ударившего ножом сверстника.