Дачникам рассказали, как экстренно спасти растения после града

Град неизбежно наносит вред посадкам, поэтому после стихии важно помочь растениям восстановиться. Побитые листья не могут эффективно питать культуру, поэтому следует применить удобрения и подкормки, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев.

Он посоветовал использовать азотные удобрения, действие которых направлено на стимуляцию надземной части растений. Кроме того, нужно обрабатывать листья препаратами на основе эпибрассинолида – они не только помогают посадкам пережить стресс, но и регулируют их рост, отметил эксперт.

«Нужно внести хорошую подкормку азотными удобрениями, – добавил агроном. – Азот стимулирует развитие надземных частей, то есть тех же самых листьев, стеблей».

При этом нужно понимать, что сбитые завязи восстановить уже не получится, однако с помощью удобрений можно снизить потери, нанесенные стихией.

Напомним, дачникам также рассказали, что есть два основных правила для ускорения урожая – выбирать ультраранние сорта и по возможности выращивать их через рассаду. Как отметила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) Галина Абрамова, это даёт выигрыш в две-три недели. В пример она привела огурцы, посоветовав выбирать скороспелые партенокарпические гибриды, которые не зависят от опыления насекомыми и дают первые плоды уже через 35–38 дней после всходов.

