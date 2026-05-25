Дачникам рассказали, как правильно проветривать теплицу

Во время переменчивой погоды поддерживать правильную температуру в теплице на даче помогут автоматические открыватели форточек. Об этом «Пятому каналу» рассказала садовод с многолетним стажем Светлана Самойлова.

По словам специалиста, при выборе автоматических открывателей форточек нужно отдавать предпочтение моделям, у которых пружина не видна снаружи. Такие устройства будут более стойкими и долговечными.

«Они работают на основе специального масла-жидкости, которое при нагревании расширяется и выталкивает поршень, в результате наша форточка открывается», — объяснила садовод.

Она напомнила о том, что грамотное проветривание теплицы крайне важно для некоторых культур. В их числе баклажаны, которые сильно подвержены паутинному клещу, из-за чего их следует сажать в местах с максимальной циркуляцией воздуха.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов до этого рассказал, как правильно защищать растения от заморозков. По его словам, самым простым способом является дождевание (равномерное распыление воды). Пока капли висят на деревьях, пестиках и листьях, мороз не страшен, отметил специалист.

Ранее дачникам перечислили самые неприхотливые цветы для участка.

 
