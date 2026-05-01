Какие огурцы, помидоры, цветы, капуста и морковь растут быстрее всего, рассказала агроном

Агроном Абрамова: есть два главных правила ускорения сбора урожая всех культур
Для всех культур главный способ ускорить урожай один и он укладывается в два правила: выбирать ультраранние сорта и по возможности выращивать их через рассаду, — это дает выигрыш в две-три недели, — рассказала «Газете.Ru» агроном, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) Галина Абрамова.

«Среди огурцов самые скороспелые — партенокарпические гибриды, которые не зависят от опыления насекомыми и дают первые плоды уже через 35–38 дней после всходов. Их удобно выращивать и в теплице, и на открытой грядке. Для тех, кто торопится с урожаем, это оптимальный выбор. Томаты тоже бывают очень ранними. Есть сорта, у которых от всходов до первого сбора уходит меньше 80 дней. Низкорослые штамбовые варианты особенно удобны: не требуют пасынкования, хорошо переносят похолодание и подходят для любого региона страны», — заметила специалист.

По моркови самые ранние сорта дают пучковую продукцию уже через 50–70 дней — небольшие сладкие корнеплоды, которые едят прямо с ботвой. Они отличаются тонкой кожицей и очень нежным вкусом, долгому хранению не подлежат, зато хороши в свежем виде.

«С ранней капустой многие огородники поначалу разочаровываются, потому что ждут от нее того же, что и от поздней. Но у нее другая задача: в июне, когда другие овощи еще только набирают силу, она дает нежный сочный лист, идеальный для свежих салатов. Созревает за 90–100 дней, хранить ее долго не получится, квасить тоже смысла нет — структура листа не та. Зато к летнему столу лучше не придумать», — заключила агроном.

Ранее Галина Абрамова рассказывала о выращивании перца на подоконнике.

 
