«Действительно жутко»: россиян предупредили о скором нашествии комаров

В Центральной России осталось совсем немного времени до массового появления комаров – сейчас они активно откладывают яйца и полетят всего через пару недель. Об этом в беседе с 360.ru предупредил зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

«Еще неделя, максимум две — и они полетят. В частности, комары довольно быстро окукливаются», — отметил эксперт, добавив, что процесс стартует как только почва и вода нагреются.

Что касается риска подхватить от насекомых опасное заболевание, то такой риск для жителей столичного региона практически сведен к нулю – в Московской области, по словам специалиста, комары не переносят такие болезни, как лихорадка, малярия и так далее. Местная популяция комаров в столичном регионе для людей, не имеющих аллергии на укусы, безопасна, подчеркнул энтомолог. Кроме того, особой агрессивностью комары в Центральной России не обладают.

А вот в северных регионах страны ситуация с этим сложнее – так, например, в Мурманской области, Карелии, Сибири или Якутии комаров очень много, они агрессивные.

«Если вы собираетесь на север, то там действительно жутко. Бывает, дышать невозможно», — предупредил Ефременко, добавив, что, впрочем, опасные болезни комары и на севере не переносят.

Что касается защиты от комаров, то, по мнению энтомолога, важно учитывать ограниченное действие спреев и репеллентов. Так, например, при активном движении в походе эти средства быстро смываются потом, поэтому действуют они не более 15 минут. Намного эффективнее защищаться от кровососущих с помощью обработки лесов и полей, а также уборки на участке. В частности, если на нем есть, к примеру, бочка с водой, то воду лучше слить, чтобы она не стала рассадником комаров, заключил специалист.

До этого главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин рассказал «Газете.Ru», что малярийные комары обитают в нескольких южных регионах России. В их числе – Краснодарский край, Крым, Ростовская область. Также опасные комары встречаются в Астраханской области, а Ставропольский край входит в число южных и юго-западных регионов, подходящих для Anopheles.

