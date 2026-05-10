Стало известно о появлении в России опасных клещей-гигантов

На юге России появился новый вид опасных клещей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным Роспотребнадзора, с начала года в России от укусов клещей пострадали более 25 тысяч человек.

Как отмечает «112», эта цифра почти на треть превышает показатель аналогичного периода 2025 года — 20 497 человек. Для сравнения: весной 2024 года пострадавших было еще меньше — 18 024. Особенно выделяются Московская область и Республика Алтай, что связано с повышением климатической нормы. В Центральной России, например, установилась очень комфортная для паразитов погода — от +18°C до +22°C.

Жалобы на клещей также поступали от жителей традиционно теплых Костромской, Ростовской областей и Краснодарского края. По словам биологов, именно на юге появились самые опасные клещи-гиганты африканского рода Hyalomma. Они заметно крупнее своих сородичей и отличаются полосатыми лапками, а также переносят вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки, от которого не существует вакцины, а летальность от него достигает 30%.

Большинство инфекций, передающихся через укусы клещей, могут привести к тяжелой лихорадке с высокой температурой, помутнению сознания, а иногда — к коме и даже летальному исходу. Не менее опасны и новые «азиатские вирусы»: накануне было выявлено четыре их типа — Бэйцзинский наировирус, Нуомин, Мукава и Гакугса.

По словам биолога Дмитрия Сафонова, стандартные тесты на энцефалит и боррелиоз не распознают экзотические вирусы азиатского происхождения.

До этого врач-инфекционист, эксперт телеканала «Доктор» Олег Полубатанов рассказал «Газете.Ru», что вокруг клещей сложилось множество мифов: одни верят, что они «десантируются» с берез, другие — что насекомые выбирают жертву по группе крови или запаху пота. Однако на самом деле эти существа — высокотехнологичные охотники со своей системой навигации.

