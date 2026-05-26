Родителям рассказали, какие прививки нужно сделать ребенку перед детсадом

Перед поступлением в детский сад каждый ребенок обязательно проходит диспансеризацию и вакцинацию. Эти меры позволяют оценить состояние здоровья малыша и снизить риски инфекционных заболеваний в период адаптации к коллективу, сообщила в беседе с РИАМО врач-педиатр «СМ-Клиника» Татьяна Сергеева.

Она пояснила, что ребенок рождается со «стерильным» иммунитетом, и по мере взросления его организм постепенно знакомится с окружающей средой, что не всегда проходит безболезненно.

«Даже при максимальной заботе полностью изолировать ребенка от инфекций невозможно: мы живем в обществе и ежедневно контактируем с окружающими. Вакцинация позволяет сформировать собственный иммунитет и защитить ребенка от опасных заболеваний», — подчеркнула специалист.

Основные прививки, по ее словам, делаются до трехлетнего возраста. Базовая вакцинация, входящая в календарь прививок, поможет защититься от наиболее опасных инфекций: гепатита В, туберкулеза, коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита, гемофильной, пневмококковой и ротавирусной инфекций, а также краснухи, кори и паротита. Дополнительная вакцинация направлена на профилактику менингококковой инфекции, ветряной оспы, гепатита А, клещевого энцефалита и вируса папилломы человека.

Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева до этого предупреждала, что и детям, и взрослым крайне важно своевременно прививаться от столбняка, дифтерии и коклюша, которые не только постоянно циркулируют в мире, но и при заражении протекают крайне тяжело. Заканчиваться болезнь может плачевно — например столбняк при отсутствии иммунитета и своевременной профилактики грозит летальным исходом.

Ранее инфекционист объяснил важность новой вакцины от коклюша для взрослых.