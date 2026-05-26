Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Родителям рассказали, какие прививки нужно сделать ребенку перед детсадом

Педиатр Сергеева: прививки от туберкулеза и гепатита обязательны перед детсадом
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Перед поступлением в детский сад каждый ребенок обязательно проходит диспансеризацию и вакцинацию. Эти меры позволяют оценить состояние здоровья малыша и снизить риски инфекционных заболеваний в период адаптации к коллективу, сообщила в беседе с РИАМО врач-педиатр «СМ-Клиника» Татьяна Сергеева.

Она пояснила, что ребенок рождается со «стерильным» иммунитетом, и по мере взросления его организм постепенно знакомится с окружающей средой, что не всегда проходит безболезненно.

«Даже при максимальной заботе полностью изолировать ребенка от инфекций невозможно: мы живем в обществе и ежедневно контактируем с окружающими. Вакцинация позволяет сформировать собственный иммунитет и защитить ребенка от опасных заболеваний», — подчеркнула специалист.

Основные прививки, по ее словам, делаются до трехлетнего возраста. Базовая вакцинация, входящая в календарь прививок, поможет защититься от наиболее опасных инфекций: гепатита В, туберкулеза, коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита, гемофильной, пневмококковой и ротавирусной инфекций, а также краснухи, кори и паротита. Дополнительная вакцинация направлена на профилактику менингококковой инфекции, ветряной оспы, гепатита А, клещевого энцефалита и вируса папилломы человека.

Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева до этого предупреждала, что и детям, и взрослым крайне важно своевременно прививаться от столбняка, дифтерии и коклюша, которые не только постоянно циркулируют в мире, но и при заражении протекают крайне тяжело. Заканчиваться болезнь может плачевно — например столбняк при отсутствии иммунитета и своевременной профилактики грозит летальным исходом.

Ранее инфекционист объяснил важность новой вакцины от коклюша для взрослых.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!