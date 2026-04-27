Инфекционист объяснил важность новой вакцины от коклюша для взрослых

Создание новой вакцины для взрослых от коклюша, дифтерии и столбняка аАКДС-М важно также и для детей, так как препарат не допустит распространение инфекции среди всего населения в целом. Именно дети являются основной группой риска по коклюшу, пояснил в беседе с 360.ru врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Инфекционные заболевания делятся на управляемые и неуправляемые. Коклюш, дифтерия и столбняк являются первыми, поэтому против них эффективно бороться с помощью прививок, объяснил специалист. Необходимо вакцинироваться несколько раз за жизнь – в возрасте трех, четырех, пяти и шести месяцев, а затем проводить ревакцинацию в 18 месяцев. После этого каждые десять лет ставится прививка от дифтерии и столбняка, без компонента против коклюша.

Однако в России в последние годы охват вакцинацией снизился, в результате чего заболевания начали распространяться и привели к жертвам – так в 2024 году не удалось спасти 11 детей с коклюшем, напомнил Вознесенский.

«Поэтому любые мероприятия, способствующие вакцинации населения, в том числе введение в оборот новых препаратов, включая отечественные, исключительно благоприятны и приветствуются, — подчеркнул он. Новые проверенные вакцины нужны, но основной приоритет — дети первого года жизни».

Врач пояснил, что каждый взрослый инфицированный человек потенциально является источником распространения болезни, поэтому все, кто с ним контактирует, попадают в зону повышенного риска. На этом фоне нельзя ставить под сомнение важность создания новой вакцины, заключил специалист.

Напомним, 24 апреля стало известно, что «Ростех» зарегистрировал первую российскую вакцину для взрослых от трех заболеваний — коклюша, дифтерии и столбняка. Одной дозы препарата достаточно, чтобы защитить человека от этих болезней на 10 лет. Таким образом, если раньше приходилось закупать препараты с аналогичным составом лишь из-за рубежа, что влияло на их доступность у пациентов, то теперь же наличие российского препарата может стать «значимым фактором для включения такой вакцины в Национальный календарь профилактических прививок».

Ранее в России озвучили причину роста заболеваемости коклюшем в мире.